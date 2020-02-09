حمدان بن زايد: أبطال القوات المسلحة سطروا ملاحم المجد

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن أبطال القوات المسلحة الإماراتية سطروا أروع ملاحم المجـــد وكانـوا درعاً واقياً وحصــناً منيعاً للدفاع عن وطنهـم وأهلهـم، جـــاء ذلك فــي تغريدة لسمــوه على حســابه على موقع التواصــل الاجتمــاعي «تويتر».

وقال سموه: «نستقبل غداً جنودنا الأبطال الذين سطروا أروع ملاحم المجد وكانوا درعاً واقياً وحصناً منيعاً للدفاع عن وطنهم وأهلهم، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بجنودنا وبما قدموه من تضحيـات وإنجازات، ستواصل هيئة الهـلال الأحمر مبــادراتهـا التنموية وأعمالها الإغاثية في المحافظات اليمنية كافة».

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