مسؤولون: برامج تحفيزية لمشاركة موظفي الجهات الحكومية وعائلاتهم في «إكسبو 2020»

أبوظبي (وام)

أكد مسؤولون في الدولة أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات الحكومية للاستفادة من معرض «إكسبو 2020 دبي»، تعكس الثقة الكبيرة في قدرة المؤسسات الوطنية على تحقيق الفارق في هذا الحدث الضخم الذي تستضيفه الإمارات لمدة 6 أشهر، والاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية التي يتضمّنها الحدث الدولي.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إنهم وضعوا برامج تحفيزية لإتاحة الفرص للعاملين في الجهات الحكومية وعائلاتهم للاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية التي ستشكل علامة فارقة على صعيد الفائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

مرحلة جديدة

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نحن في سوق أبوظبي العالمي ملتزمون بدعم رؤية قيادتنا الرشيدة، والخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة، حيث نعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية قطاع التمويل المستدام، وإنني على يقين بأن الحدث المرتقب سيتيح المجال لنا وللجهات المشاركة كافة، محلياً وعالمياً، لبناء جسور التواصل والتعاون بما يعود بالنفع على المنطقة والعالم بأسره».

وأكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارات، وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باتت مصدر إلهام للعالم أجمع، ومثالاً يُحتذى به في التطور والنمو والازدهار، وباتت تتصدر مختلف المؤشرات التنموية الدولية.

وقال معاليه: «إن دعوة كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جميع الجهات الحكومية للاستفادة من (إكسبو 2020 دبي)، تُجسّد المساعي التي تبذلها حكومة دولة الإمارات نحو الاستفادة من هذا الحدث الدولي البارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل دول العالم في العيش والعمل والاستثمار والسياحة».

وأضاف المزروعي أن إمارة أبوظبي حريصة على تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المحفل الإنساني، والذي يحتفي بما حققته الإنسانية من تقدم في مجالات الحياة كافة، كما يجسّد الصورة الحضارية لدولة الإمارات، خصوصاً أن الحدث الذي يأتي تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يتزامن مع عام الاستعداد للخمسين، والذي سيكون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة وشعبها.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، إن «إكسبو 2020 دبي» يشكّل فرصة فريدة لصنع مستقبل أفضل للعالم، من خلال ما يتميز به هذا الحدث من فعاليات وأنشطة ستمتد على مدار ستة أشهر، وسيعيش الزوّار من خلالها تجربة استثنائية أساسها أن الإمارات بلد الجميع. وأضاف: «يمثل (إكسبو 2020 دبي) نتاج 50 عاماً من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، إذ ستفتح دولتنا الحبيبة في هذا الحدث أبوابها لأكثر من 25 مليون زيارة، ليكونوا على موعد مع الالتقاء بالحضارات من أنحاء المعمورة كافة، كما سيحظون بفرصة التعرف على أحدث الابتكارات في المجالات كافة».

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن دولة الإمارات نجحت في أن تكون وخلال أقل من 50 عاماً، واحدة من الدول التي تحظى بمكانة كبيرة ومرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كل ذلك جاء بفضل الرؤية الاستشرافية للآباء المؤسسين بقيادة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الإمارات هي أرض المستقبل وصناعة الفرص.

وأضاف أن الجهات الحكومية يجب عليها أن تواصل المساعي نحو إنجاح هذا الحدث العالمي، باعتبارها شريكاً رئيساً في الارتقاء بسمعة الدولة وتعزيز صورتها لدى العالم، وذلك من خلال تحفيز موظفيهم وعائلاتهم على زيارة الحدث، والتعرف على مختلف الثقافات العالمية، مشيراً إلى أهمية أن يتم توحيد الجهود بين الجهات المحلية والاتحادية كافة، ودعم موظفيهم لعيش تجربة هذا الحدث عن قرب، ما يسهم في إيصال رسالة تبيّن أن «إكسبو» هو حدث يمس كل فرد في المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين.

وقال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «فخورون بهذا الإنجاز الرائع والعمل المتقن الذي يعكس المستوى المتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت رمزاً وعنواناً للنجاح والتميز والعطاء بفضل قيادتنا الرشيدة الحكيمة، وبوجود كفاءات وطنية مخلصة تعمل ليل، نهار للمحافظة على مكتسبات الوطن وتطويرها وتعزيزها».

وأكد النويس أن «إكسبو 2020» سيكون بمثابة فرصة حقيقية واستثنائية لمواطني الدولة وللمقيمين فيها للاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية، والاطلاع على الإبداعات والاختراعات التكنولوجية من مختلف دول العالم خلال هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه مدينة دبي في دولتنا الحبيبة، تحقيقاً شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

تجربة استثنائية

ومن جانبه، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»: «بينما نتهيأ لاستقبال (إكسبو) الدولي هذا العام، فإن وعدنا هو أن نقدّم للعالم حدثاً استثنائياً يكون جديراً بالثقة التي شرُفنا بها، حدثاً يحقق قيمة كبيرة للإنسانية، ويساهم في تحقيق المزيد من الطموحات للفرد والمجتمعات، ليصبح هذا العالم مكاناً أفضل للجميع وللأجيال القادمة».

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن معدل جاهزية المشاريع التي تنفذها الهيئة لتلبية متطلبات استضافة «إكسبو 2020 دبي» بلغت 94%، وتشمل شبكة واسعة من الطرق التي تربط المحاور الرئيسة بموقع الحدث، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من وسائل المواصلات العامة، مؤكداً أن «الهيئة» ستعمل في إطار جهودها على تشجيع الموظفين وعوائلهم على الاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية لـ«إكسبو 2020 دبي».

وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي: «نتطلّع إلى موعد انطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي) لنقدم الكثير، ونكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة بنا، وكذلك نظهر للعالم دولتنا الحبيبة في أبهى صورة، وحرصاً منا على استثمار هذا الحدث المهم، فقد وضعنا برنامجاً خاصاً لموظفينا وعائلاتهم لزيارة الحدث الدولي للاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية التي يتضمّنها، لدينا أيضاً برنامج زيارات لشركائنا، وكذلك ممثلي وسائل الإعلام المتنوعة في الأسواق الرئيسة والناشئة التي نستهدفها».

وقال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: «يشرفنا أن تكون (دبي الجنوب) موقع استضافة (إكسبو 2020 دبي) الذي سيُعطي دفعة قوية لترسيخ دور دولتنا كقوة مؤثرة على الخريطة العالمية، ونجدد التزامنا الكامل بتوحيد الجهود المشتركة مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لدعم الحدث الأبرز، وسنواصل في دبي الجنوب توفير بيئة متكاملة ومثالية للعيش والعمل، بما يحقق الغايات الطموحة في جعل دبي مجتمعاً سعيداً ومحوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي».

صنع المستقبل

وقال داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن سمعة الإمارات العالمية رفعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وها نحن اليوم، وبفضل الحكومة الرشيدة، نعزز معاً هذه السمعة بتواصل العقول وصنع المستقبل من خلال الحدث الضخم (إكسبو 2020 دبي) الذي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى في تاريخه، لتكون استضافة استثنائية نحتفل من خلالها بإنجازات الاتحاد مع استعدادنا للخمسين عاماً القادمة».

بدوره، قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «قدمنا 24 مبادرة لدعم (إكسبو 2020 دبي)، من أجل تسهيل حركة التجارة قبل الحدث وأثنائه وبعده، وكذلك لتسهيل حركة الزوار في المنافذ الجمركية المختلفة، كما وجّهت الدائرة أيضاً بتشجيع الموظفين على زيارة الحدث الدولي».

وقال سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «مثلما يتجمع صنّاع القرار في مختلف مجالات الحياة ومحبو الإبداع والابتكار ومختلف أفراد الأسر من داخل الدولة وخارجها، سيكون للرياضيين أيضاً بطولاتهم وملتقياتهم العالمية خلال فترة (إكسبو 2020 دبي)، لكي يتكامل المشهد وتكون الرياضة - كما هو شأنها دائماً - عنصراً أساسياً ومحركاً من محركات الحياة والاقتصاد، وإسعاد أفراد المجتمع وتلاقي العالم».

من جانبها، أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دائرة دبي الذكية: «الدائرة ستعمل بلا شك على تنظيم زيارات لموظفيها وأسرهم لهذا المحفل الدولي الكبير، للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة التي يوفرها (إكسبو 2020 دبي) لفئات المجتمع كافة». وقال منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «سنعمل جاهدين على تحويل هذه النسخة الاستثنائية إلى مكتسبات عظيمة وتحقيق نجاحات غير مسبوقة، تجذب أنظار العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ستحرص دائرة الأراضي والأملاك وموظفوها وعائلاتهم على الاستفادة من الوجود وحضور هذا الحدث الأهم على المستويين الإقليمي والعالمي، والاحتفال مع العالم بمشاهدة حدث استثنائي لن يتكرر، تتواصل من خلاله العقول لصنع مستقبل زاهر للبشرية».

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «خلال مشاركتنا في الحدث، سنحرص على تبادل الكثير من الخبرات مع الدول المشاركة، والاطّلاع على أحدث تجاربهم في المجالات التقنية، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات مبتكرة تسلط الضوء على الإنجازات الإماراتية في استكشاف الفضاء».

وأشاد عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «نتطلع إلى الترحيب بالعالم في دولة الإمارات ودبي خلال هذا المحفل المهم، فيما نسعى إلى خلق إرث دائم يجسد التعاون الإنساني ويحفز المجتمعات على العمل المشترك لخلق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة، وعلى الجانب الآخر تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كوجهة للابتكار والإبداع».

وقال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «سيلتزم جميع موظفي الهيئة وعائلاتهم بحضور هذا الحدث الدولي والتمتع بكل ما سيقدمه من إبداعات وابتكارات ستُبهر العالم أجمع».

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي: «سنحرص على مواكبة الفعاليات وورش العمل كافة لتعزيز شعار إكسبو 2020 (تواصل العقول وصنع المستقبل)، والاستفادة القصوى من الحدث الذي سيكون مركزاً مهماً لتبادل الخبرات وأفضل التجارب للارتقاء بالعمل والفكر بإمارة دبي ودولة الإمارات».

وقال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «إننا جميعا كمسؤولين ومواطنين ومقيمين على أرض الإمارات نحمل مسؤولية عن إنجاح هذا الحدث وإظهاره بمستوى نموذجي، وإسعاد زواره وضيوفه، وتقديم نموذج تكاملي من شأنه تغيير مفاهيم استضافة الأحداث العالمية، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة».