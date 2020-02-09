أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»، أن جنودنا البواسل حملوا أرواحهم على أكفهم ولم يبخلوا بالغالي والنفيس فداء للوطن وتحقيقاً لرسالته وصـوناً لمنعته.

وقال سمـوه: «أسمى التحـايا لهـم في عودتهـم المظفـرة بعـد مشاركتهم المشـرفة ضمـن قوات التحــالف في الـيمن والرحمـة لشهدائنـا الأبطــال الـذين ضــربوا أروع الأمثلة في التضحية والوفاء».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: جنودنا لم يبخلوا بالغالي فداء للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.