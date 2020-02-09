أنور قرقاش: تكريم مستحق من وطن الوفاء

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»، أن الاحتفال الوطني بمشاركة قواتنا المسلحة تكريم مستحق من وطن الوفاء لأبنائه.

وقال: «احتفاء الإمارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وأداءهم الرجولي وسامُ عرفان من شعب عظيم وقيادة جليلة.. أنتم درعُنا ورمحُنا وجيش الكرامة والشهامة. نفخر بكم ونسمو».

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