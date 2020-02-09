مغردون: مرحباً بالصقور المخلصين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عدد كبير من المواطنين والمقيمين العرب ومن شتى مناطق العالم أن أبطال القوات المسلحة الإماراتية كانوا ومازالوا وسيبقون درعاً واقياً وحصناً منيعاً للدفاع عن الحق والوطن، مؤكدين اعتزازهم بما قدموه من تضحيات وإنجازات، جاء ذلك في تغريدات خلال مشاركتهم في وسم || #الصقور_المخلصين|| على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للإشادة بأبطال القوات المسلحة الإماراتية، والذي حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة حول العالم، ليحتل صدارة قائمة #ترند_الإمارات.

وأكد المغردون أن إرادة الجندي الإماراتي سطرت بطولات وإنجازات ستُخلد في سجل التاريخ، وسيبقى التاريخ الذي صنعوه درساً مشرفاً للأجيال القادمة.

وقالت مريم عيد المهيري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: «نفخر بجنود الإمارات البواسل.. الذين وقفوا وقفة رجل واحد مع الإنسانية ضمن التحالف العربي في اليمن... فنصروا الحق وزرعوا الأمل... وسطرت شجاعتهم قصص بطولاتهم، شكراً لكم يا صقور الإمارات على كل ما قدمتموه من تضحيات، بكم نرفع الرأس أبداً ودائما».

وغرد حمد الزعابي بالقول :«جنودنا الأوفياء البواسل سطروا أروع ملاحم المجد وكانوا درعاً واقياً وحصناً منيعاً للدفاع عن الحق والوطن، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بجنودنا الأبطال وبما قدموه من تضحيات وإنجازات، نقف لهم بشموخ وكبرياء وفخر ونتذكر ونسرد بطولاتهم».

وبدوره قال فهد راشد الكلباني:«جنود الوطن.. سند البلد وذراعه.. حامينه من شر الحاقدين، حافظينه من الأعداء.. من القلب تستحقون الشكر والثناء، لا نوفيكم حقكم يا أبطال».

وغرد عبدالله جمعة البلوشي قائلاً :«بكم نفخر والتاريخ سيخلد بطولاتكم وانتصاراتكم بمداد من ذهب، شكراً جنودنا.. لقد رفعتم رؤوسنا».

وقال محمد المحرمي :«تغنوا بهم.. ادعوا لهم.. فهؤلاء الأبطال الشجعان الأوفياء الشرفاء المخلصين الأشاوس الصادقين يستحقون منا الكثير هم فخرنا..لا تبخلوا عليهم».

وتابع قائلاً: «نتغنى بكم فخراً.. نكتب لكم حبا.. نسطر لكم الكلمات احتراماً.. نعبر لكم بالجمل تقديرا وعرفانا.. فأنتم من رفعتم الرؤوس وقدمتم التضحيات.. جزاكم الله كل خير».

وقال أحمد الظهوري :«قواتنا المسلحة هي الحصن الدرع الحامي لهذا الوطن. الله يحفظ جنودنا»

وغرد جمال الحربي بالقول :«ذهبوا بلا تردد وأثبتوا أن الدول لا تقاس بالحجم، فإرادة الجندي الإماراتي سطرت بطولات وإنجازات ستُخلد في سجل التاريخ يدٌ تقاتل ويدٌ تضمد الجراح ويد تغيث المحتاج، عادوا بأجسادهم لكنهم باقون بأرواحهم وبيض صنائعهم في قلب وضمير كل يمني شريف».

وقالت الدكتورة وفاء أحمد :«فخورون بجنود الإمارات العائدون من أرض اليمن، وبشهدائنا كذلك، وقفوا بجوار قوات التحالف لإعادة الأمل وتوفير الدعم لدول الجوار، وبجانب دورهم البطولي في الدفاع عن اليمن كان لهم أيضًا دور إنساني في مدن اليمن كافة طوروا أنشؤوا مدارس ومستشفيات، أنتم الكتف الثابت للشعب».

وغرد عيسى بن ضحي بالقول :«نحن جند الله ضد المعتدين. ما نهاب الموت في وقت النزال».

وقال إبراهيم المزروعي :«هم حماة الوطن يوم ازدحامه».

وقال عمر البريكي :«ستظل راية الإمارات مرفوعة، مادام رجال الوطن الأوفياء هم من يحميها ويذودون بأرواحهم عنها».

وغرد راشد بن جرش شعراً فقال :«مرحبا يا هلا حي بالشهامه.. مرحبا بالصقور المخلصين.. ضامنين الوطن صانوا احترامه.. قدرهم عندنا عالي أو ثمين».

وقالت المغردة بنت حمد :« رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه يفتخر بهم الوطن ونفتخر بهم».

وغرد الدكتور حمد الحمادي :« شكراً لكل #الصقور_المخلصين الذين صنعوا لوطننا ولليمن المجد، سيبقى التاريخ الذي صنعتموه درساً مشرفاً للأجيال القادمة، وسيبقى الوطن في القلب».

وقال عبدالله صبرآن :«تحية احترام وتقدير لجنودنا البواسل #الصقور_المخلصين فخر الوطن وفخرنا.. وقفوا وقفة العز والشموخ مع الأشقاء في اليمن وسطروا معنى الإنسانية والأخوية مع جميع الدول العربية.. نعم فخورون بكم».

وغرد حساب فرسان الإمارات بالقول :«قدم#جنودنا_البواسل آيات من التضحيات ودروس من البسالة في الذود عن الدين ونُصرة المظلوم ومساندة الشقيق، هي دروس سننقلها لأجيالنا جيل بعد جيل».

وقال فيصل بن حريز :«العطاء الإنساني ومساعدة الأهالي وتغير حياة الملايين منهم هو ما سيذكره اليمنيون عن أبطال الإمارات»

وقال مشعل البلوشي :«نحتفي بجنودنا الأبطال وتكريماً لتضحيات شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم لأجل الإنسانية وشكراً لكل الصقور الذين دافعو عن هذا الوطن فعلاً أنتم خير من أخلص لأجل هذا الوطن».

وأضاف :«من واحة الكرامة نستذكر تضحيات جنودنا البواسل بعد أن قدموا أرواحهم في سبيل عزة ورفعة هذا الوطن، ونقول لمن عادوا بيض الله وجوهكم على ما قدمتموه لأجل الواجب الوطني والإنساني».

وقال علي بن سالم الكعبي شعراً:«

أبطال في وجدان شعب الإمارات

وأبطال في وجدان شعب الجزيرة

المجد.. ما يصنع بغير البطولات

والعزّ.. رهن التضحيات الكبيرة

فيكم فخرنا والفخر عشر مرات

في الشيخ بوخالد نقي السريرة

وغرد عبدالله المنصوري بالقول: «رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه نصروا المظلوم ودحروا الظالم.. هؤلاء هم جنود الإمارات رجال الشيخ محمد بن زايد الذي وضع بهم الرهان وكسبه.. شكراً لكم».

وقال محمد المسكري: «هنا وطن.. هنا قيادة.. هنا شعب يفتخر بجنوده #الصقور_المخلصين وتضحياتهم وأداءهم الرجولي في ميادين الوغى للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم ومد يد العون لكل محتاج. ونقول لكم أنتم درع #الوطن، أنتم رمز الكرامة والشهامة وبكم نسمو».

وقال حميد الظاهري: «لامعنى للحياة ما لم يسطرها التاريخ سجلاً للنبلاء وفاءً وتضحية، فدماء وأرواح وجهد المخلصين خير زاد للوطن».

وقال ناصر بن هادي المنصوري: «مرحبا مرحبا يا جيشنا الباسل.. مرحبا ما يعدونه ويحصونه.. خلدو وقفتن تاريخها حافل.. يوم نادى اليمن هبو يلبونه».

وغرد عبدالرحمن آل غريب بالقول: «هؤلاء #الصقور_المخلصين يقف لهم التاريخ احتراماً وتقديراً لما بذلوه من دعم ومساندة لأشقائهم في اليمن، ويسطر التاريخ كل ما قدموه من تضحيات كريم».

وقال عبدالله العيدروس: «حافظين العهد وإن حق الجهاد.. بالدّما يفدونها أرض وعلم».

وقال إبراهيم بهزاد: «جنود الإمارات عزنا وفخرنا، كل التقدير والشكر والاحترام لجنودنا البواسل وتضحياتهم الكبيرة».

وغرد يوسف الكعبي بالقول: «الوطن فخور بما قدمته الأسر الإماراتية من تضحيات لا تقدر بثمن».

وقال سيف الدرعي:«

هم حماة #الوطن

وللشجاعة عنوان

#الصقور_المخلصين

يا ذخرنا وفخرنا

فلا نامت أعين الجبناء».

وقال منصور عبدالله:« ضربت الإمارات مثالاً يحتذى في حفظ السلام في اليمن ونصرة المظلوم بجانب قوات التحالف العربي»، وأفتخر بأخوتي #الصقور_المخلصين الذين سطّروا أروع ملاحم الفداء في توفير الأمن للشعب اليمني ومكافحة الإرهاب وتقديم الخدمات التنموية والإنسانية، حفظ الله الوطن قيادةً وشعباً وأرضاً».

وقال فهد المقبالي: «سطر يا تاريخ لكي يدرس في مناهجنا ويتعلم أبناؤنا معنا التضحيات للوطن والقيادة».

وقال محمد اليماحي: تحية إجلال وفخر وتقدير لجنودنا البواسل الذين اثبتوا للعالم أجمع أنهم أصحاب بأس شديد، وعقيدة عسكرية صلبة، مدربون على أعلى من مستوى قتالي، ثابتون مثل الجبل في الميدان لا يخافون في الله والحق لومة لائم.

وقال عبدالواحد الكعبي: «

متلبّسين أكفانهم لي مفصّله بليّا جيوب

ولا يسمعون لّا حياض الموت لانادت تعال

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وغرد جمعه السهلي بالقول: «جنود_الامارات البواسل يسطرون دائماً بتضحياتهم وبطولاتهم كل معاني الوفاء، لوطن يبادلهم الحب والاعتزاز ويضعهم في قائمة أمجاده المتوالية، «تحية لأبناء الوطن الأبرار».

وقالت سهيلة الوالي: «رجال الإمارات صقور القوات المسلحة، تحية إجلال لكم ولبطولاتكم في اليمن، رحم الله شهداءنا الأبرار واسكنهم فسيح جناتك ونسأل الله العلي العظيم أن يشفي مصابي القوات المسلحة». وقال عبيد البلوشي:«قد أقسموا جميعاً على حماية الوطن بكل ما لديهم من غالٍ ونفيس، إذ اجتهدوا في رفع رايته، وبذلوا دماءهم لأجلها ولأجل حفظ قواعد الاتحاد.. جنودنا البواسل هم».