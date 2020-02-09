«استشاري الشارقة» يجيز مشروع تنظيم «العربية للنقل البحري»

علي الهنوري (الشارقة) أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات التي تتناغم مع تنمية المواهب المواطنة وإدارتها لهذا الحقل العلمي، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وناقش المجلس مشروع تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس، وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة ويوسف يعقوب المنصوري مدير مكتب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية. وأشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس الاستشاري بتاريخ 14 يناير من عام 2020م، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية.. فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 23 يناير من عام 2020م إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، لدراسته ونظره. وتابع: قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وتم الرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون.

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