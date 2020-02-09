سيف بن زايد وحامد بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح بن لوتيه العامري

العين (وام)

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد بن لوتيه العامري، بمناسبة زفاف نجله بخيت إلى كريمة سعيد مبخوت بن لوتيه العامري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في ميدان الاحتفالات في صالة زاخر للأفراح، عدد من كبار الشخصيات، ولفيف من الأهل وأبناء مدينة العين والجوار.

كما حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد بن لوتيه العامري بمناسبة زفاف نجله «بخيت» إلى كريمة سعيد مبخوت بن لوتيه العامري. وهنأ سمو الشيخ حامد بن زايد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك العريس وذويه بهذه المناسبة وتمنيا له حياة أسرية سعيدة. كما حضر الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم أمس في مدينة العين بمناسبة زفاف بخيت سالم محمد بن لوتيه العامري إلى كريمة سعيد مبخوت بن لوتيه العامري.وهنأ الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان العريس وذويه، متمنياً له حياة ملؤها السعادة والرفاه، داعياً المولى عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة.

وحضر الحفل -الذي أقيم في ميدان الاحتفالات بصالة زاخر للأفراح- الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن ركاض العامري، وعدد من الشيوخ ولفيف من الأهل والمهنئين.