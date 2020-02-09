الحسن بن طلال ضيف شرف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة (وام) يحل صاحب السمو الملكي الأردني الأمير الحسن بن طلال، مؤسس ورئيس منتدى الفكر العربي، ضيف شرف الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إذ يلقي سموه خطاباً خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول.

وتبدأ فعاليات المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي الرابع والخامس من مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العالمية ومسؤولي الاتصال الحكوميين وخبراء الاتصال المحليين والدوليين.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: إن استضافة سمو الأمير الحسن بن طلال في المنتدى تأتي انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على استقطاب نخبة المفكرين العرب وأصحاب الإنجازات للاستفادة من خبراتهم وطروحاتهم الفكرية، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن مشاركة المفكر والباحث سمو الأمير الحسن تشكل إضافة نوعية تثري المنتدى وتعزز توجهاته في تطوير آليات وأدوات وتوجهات الاتصال الحكومي على مستوى العالم لما يمتلكه من خبرات فذة في مختلف الحقول المعرفية كونه من أهم المفكرين والاقتصاديين في عالمنا العربي.

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