عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن خطة إمارة عجمان للتوطين

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (‏‏‏‏1) لسنة 2020 بشأن خطة إمارة عجمان للتوطين يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويعمم على كافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.

وحدد القرار في المادة الثالثة الوظائف والمستهدفات والمدد القصوى للتوطين، حيث نص على إلزام كافة الجهات الحكومية في الإمارة إعداد وتنفيذ خطة توطين الوظائف وفق ما هو محدد في القرار بحيث يكون المستهدف للوظائف القيادية والإشرافية 100% في نهاية 2020 والوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية 2024 والوظائف الإدارية والخدمات المساندة بنسبة 100% في نهاية سنة 2020.

ونصت المادة الرابعة من القرار على إلزام الجهات المستقلة في الإمارة إعداد الخطة، بحيث يكون المستهدف في الوظائف القيادية والإشرافية بنسبة 75% في نهاية 2022 والوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية عام 2024 أما الوظائف الإدارية والخدمات المساندة فتكون بنسبة 80% في نهاية 2022.

وتضمن القرار في المادة الخامسة الأحكام العامة التي يجب على الجهات الحكومية والجهات المستقلة وضع خطة توطين الوظائف خلال 20 يوم عمل من صدور هذا القرار ورفعها لدائرة الموارد البشرية لمراجعتها ووضع الملاحظات اللازمة للتعديل لضمان التوافق والانسجام مع القرارات الحكومية بالإمارة على أن يتم اعتماد الخطة بعد المراجعة من رئيس المجلس التنفيذي.

ويحظر تعيين غير المواطنين في الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات الحكومية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ودعا القرار كافة الجهات الحكومية والجهات المستقلة لرفع نسبة التوطين سنوياً بنسبة لا تقل عن 10% عن السنة السابقة لها وصولاً للمستهدف المحدد في الخطة، كما يجب أن لا تقل نسبة التوطين في الجهات الحكومية بشكل عام عن 80% بنهاية 2020.