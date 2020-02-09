مجلة «الجندي»: هوية الإمارات رمز للطموح والأمل

أبوظبي (وام)

صدر العدد رقم 553 من مجلة «الجندي» الشهرية التابعة لوزارة الدفاع والذي يتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تستحوذ على اهتمام المتابع في المنطقة العربية والعالم.

وتستعرض مجلة «الجندي»، في عددها لشهر فبراير الجاري، أبرز الأحداث والنشاطات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، وجاءت كلمتها لهذا العدد تحت عنوان «هوية الإمارات.. رمز للطموح والأمل».

ورصد العدد الجديد من المجلة، وواكب أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.

وتحت عنوان «إلى أين يسير العالم في 2020»، أفردت المجلة أربعة موضوعات في ملفها الرئيسي للحديث عن مستقبل العالم اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً في العام الجديد 2020.

وجاءت الموضوعات الأربعة تحت عناوين الاقتصاد العالمي 2020: إلى ازدهار أم انتكاسة جديدة.. و«بريكست».. الاتحاد الأوروبي: هل يتجه إلى التفكك؟ وتيار الشعبوية... هل يتجه إلى التراجع على الساحة الدولية والإرهاب بعد «داعش».. تراجع أم موجات جديدة؟

وتضمن العدد الجديد من مجلة «الجندي» حواراً مع سكوت كيندسفاتر نائب رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي تحدث عن علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحلف، إضافة إلى مناقشة موضوعات تتعلق بسبل المحافظة على الأمن والاستقرار في دول الخليج العربية.

وتناولت المجلة في باب «دراسات وتحليلات» موضوعات تبحث الأبعاد والدلالات الاستراتيجية لافتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية في مصر، والأبعاد الاستراتيجية لمجلس تحالف البحر الأحمر العربي- الأفريقي ومؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية إلى جانب موضوع تحليلي بعنوان «روسيا.. سياسة الجمع بين الأعداء في سوريا».