«زاد» تطور أساليب الرقابة على واردات الأغذية

آمنة الكتبي (دبي)

أكدت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن البوابة الذكية «زاد» عبر التطبيق الخاص بها أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة على أساليب الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة، موضحة أن البوابة تعاملت مع 801 ألف و701 خدمة تسجيل وتصنيف للأغذية منذ إطلاق النظام قبل عامين.

وقالت البستكي لـ«الاتحاد»: إن «زاد» الذي طورته البلدية ليصبح نظاماً اتحادياً لتصنيف وتسجيل الأغذية مبينة نجح في توحيد وربط الخدمات على مستوى الدولة ببناء قاعدة بيانات موحدة للاستفسار عن المنتجات المسجلة فيه، بالإضافة إلى نظام موحد لتسجيل الشركات، وخدمة الاستفسار عن الأغذية المحظورة والمقيدة.

وأضافت أن خدمة تحويل الشحنات الغذائية بين إمارات الدولة عبر النظام بلغت 232 ألف شحنة، وأشارت إلى أن النظام ساهم في تقليل عدد الزيارات من 5 زيارات إلى زيارة واحدة للمتعاملين، بالإضافة إلى مشاركة نتائج الفحص المخبري للأغذية في النظام بإجراء 207 آلاف و542 فحصاً.

وقالت إن البوابة الذكية تقدم خدمات متميزة تساهم في تطوير عمليات تصنيف وتسجيل الأغذية، وتشمل هذه الخدمات خدمة تسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية، حيث يمكن البحث عن المنتج الغذائي في قاعدة بيانات ذكية تحوي أكثر من 600 ألف منتج مسجل، وذلك عن طريق إدخال «الباركود» أو من خلال البحث المتقدم باستخدام بيانات المنتج التفصيلية مثل: «بلد المنشأ، والعلامة التجارية، وحجم المنتج، ونوع العبوة، ويتيح التطبيق إمكانية تقديم طلب تسجيل منتج جديد من خلال إدخال بيانات البطاقة الغذائية وتحميل صورتها وصورة المنتج الغذائي أيضاً».

وأوضحت أن تطبيق «زاد» يتيح أيضاً للمستوردين تحويل الشحنات من الإمارة التي وصلت إليها الشحنة إلى الأخرى المرخص فيها، لتجنب عناء المتابعة والتكاليف الإضافية، حيث يتم بعد تقديم الطلب متابعته من المنفذ الذي وصلت إليه الشحنة واعتماده وإرساله عن طريق التطبيق إلى إمارة المستورد للحصول على الموافقة المبدئية مباشرة.

وقالت البستكي «عند وصول الشحنة إلى الإمارة المعنية، يتم تسلمها من قبل الجهة المختصة وإغلاق حالة التحويل لتتم متابعتها واعتمادها، وتعمل هذه الخدمة المتاحة عبر تطبيق «زاد» على اختصار وقت إنجاز التحويل من أسبوعين إلى يوم واحد كحد أقصى».

كما أشارت إلى أن تطبيق «زاد» يوفر خاصية تبادل معلومات الفحوص المخبرية بين مختبرات الدولة، حيث تقوم الجهة الرقابية في كل إمارة بإجراء الفحوص المخبرية على المنتجات الغذائية عند استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها محلياً ليتم حفظها في قاعدة بيانات تطبيق زاد الشاملة، ما يخفض الموارد البشرية والتكاليف المادية على الحكومة، ويوفر الجهد والوقت على المتعاملين بتجنب تكرار فحص المنتجات.

وبينت مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن الخدمات التي يقدمها التطبيق تشمل أيضاً خاصية الاستعلام عن الجهات المعتمدة للأغذية «الحلال» بتوفير قائمة بالجمعيات الإسلامية والمسالخ المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات ووزارة التغير المناخي والبيئة في الخارج، ليسهل على المستورد التعرف على الجهات المعتمدة للمنتجات الحلال في الدول المصدرة للحوم ومنتجاتها خارج الدولة، من خلال واجهة التطبيق الذكية الموحدة التي تعرض الجهات المعتمدة في كل دولة ليسهل على التاجر اختيار الجهة المعتمدة المناسبة له، مضيفة بأن التطبيق يساعد التطبيق على تجنب استيراد أغذية ومنتجات غير مطابقة للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

وأشارت إلى أن خاصية الاستعلام عن الأغذية المحظورة والمقيدة والتي يمنع دخولها إلى الدولة تضمن حماية أفراد المجتمع من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ويوفر التطبيق أيضاً خدمة الاستعلام عن الأغذية المقيّدة بشروط معينة قبل الإفراج عنها.