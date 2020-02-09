«التربية» وجامعة الإمارات تطلقان «برنامج التعلم المزدوج»

العين (وام)

أطلقت وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين مشروع «برنامج التعلم المزدوج» الذي يمكن طلبة التعليم العام من دراسة مساقات في الجامعة أثناء دراستهم في الحلقة الثالثة.

وأكد الدكتور حمد اليحيائي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقويم، أهمية هذا البرنامج باعتباره فرصة ثرية يتيح لطلبة الحلقة الثالثة الاستفادة من الدعم والإشراف من أساتذة الجامعة.

ولفت إلى أن التعلم المزدوج يعد تطويراً جوهرياً لمنظومة التعليم، حيث سيتعرف طلبة الحلقة الثالثة على طبيعة الدراسة في الجامعة ومتطلباتها مبكراً قبل التحاقهم بالتعليم العالي مما يضمن لهم استعداداً نفسياً للانتقال بسلاسة ودون عقبات استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وتماشياً مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم ورسالتها في بناء نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي وضمان جودة التعليم.

ولفت إلى أن برنامج التعلم المزدوج يمكن الطلبة من الحصول على معلومات أكثر دقة حول قرارات التعليم والتخطيط الوظيفي واستراتيجية التعليم وإثراء معارفهم في المواد الدراسية بشكل عام والمواد العلمية بشكل خاص وفي مرحلة لاحقة ستقدم مجموعة مساقات في العلوم الإنسانية ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يمكنهم أيضاً من الاستفادة من الإشراف والدعم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومساعدتهم في معرفة اهتماماتهم وميولهم نحو الدراسة واختيار التخصص المناسب في مؤسسات التعليم العالي والتي تأتي تماشياً مع الرؤية الجديدة لمنظومة التعليم لتكون أكثر شمولية وتركز على الابتكار والإبداع باعتبارهما من أهم سمات المدرسة الإماراتية التي تسعى إلى الريادة وأن تكون نموذجاً عالمياً بالمستقبل القريب. وأوضح بأن هناك إقبالاً مميزاً من طلبة مسار النخبة، والمسار المتقدم في المدارس الثانوية وكذلك طلبة المسار المتقدم التقني لطلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية.

من جهتها، ذكرت الدكتورة أسماء المنهالي وكيل كلية العلوم: «إن 121 طالباً ضمن برنامج التعلم المزدوج باشروا بدراسة ثلاثة مساقات بالجامعة هي رياضيات التفاضل والتكامل والفيزياء والكيمياء بعد إجراء اختبار تحديد مستوى لهؤلاء الطلبة من قبل لجنة مشتركة من جامعة الإمارات ووزارة التربية والتعليم تساعدهم على الالتحاق بالبرنامج.

وأشارت المنهالي إلى أن برنامج التعلم المزدوج يمكن الطلبة من التعرف على طبيعة المساقات والدراسة بالجامعة واحتياجات ومتطلبات التعليم العالي من خلال تجربة دراسة بعض المساقات الجامعية وهو لا يزال على مقاعد الدراسة في الحلقة الثالثة، ونوهت إلى أن طلبة التعليم العام يحظون بمجموعة متنوعة من الخدمات ووسائل الدعم في الجامعة، ويتعرفون خلال دراستهم في البرنامج على طبيعة الدراسة في التعليم العالي ومتطلباته كما أن هذه الساعات التي ينجزها طلبة الحلقة الثالثة ستحتسب لهم ضمن الساعات المعتمدة عند التحاقهم بالجامعة مما يسرع في تخرجهم والالتحاق بسوق العمل.