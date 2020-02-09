«غيث» يبيع 4500 سلعة لدعم مشاريع «خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

حقق معرض «غيث»، للملابس والأدوات المنزلية الذي نظمته جمعية الشارقة الخيرية، خلال الفترة من 30 يناير وحتى الأول من فبراير بمركز إكسبو الذيد، نجاحاً كبيراً، ولاقى ترحيباً من قبل كافة أفراد المجتمع الذين أشادوا بجهود الجمعية في تنظيم المعرض الذي وفر للأسر المستفيدة قرابة 5000 قطعة من الملابس والأحذية والقطع المختلفة ولعب الأطفال بأسعار مخفضة جداً تتناسب مع محدودي الدخل والأسر المتعففة.

وأكد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد، أن معرض «غيث» من المبادرات المستحدثة في الجمعية التي تواكب رؤيتها وتطلعاتها بشأن توفير كافة سبل الدعم للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وكذلك إنعاش موارد الدخل التابعة للجمعية حتى تتمكن من التوسع في رسالتها وتحقيق الريادة المستهدفة، مشيراً إلى أن المعرض استقبل قرابة 3000 زائر من مختلف شرائح المجتمع واحتوى على ما يقارب 5000 قطعة ملابس وأحذية ومواد مختلفة، بيع منها نحو 4500 قطعة، حيث يتم استخدام هذه المبالغ لدعم مشاريع وأعمال الجمعية المستهدفة داخل الدولة.

وقال: إن الجمعية استندت بشكل رئيس في نجاح فعالية المعرض على مساندة المحسنين الذين بادروا للتبرع بالمواد العينية الزائدة عن حاجتهم مما يعكس الوعي الكبير من قبل الجمهور واهتمامهم البالغ بكل ما تقوم به الجمعية لمجتمعها، موضحاً أننا نفكر جدياً في الاستثمار بشكل أكبر في سخاء المتبرعين وندرس مدى إمكانية تنظيم مرحلة ثانية من المعرض في القريب العاجل.