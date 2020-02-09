الامارات | 1.6 مليون راكب يستخدمون «النقل الجماعي» في دبي يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون راكب يستخدمون «النقل الجماعي» في دبي يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو دبي، وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني، ومركبات التأجير الذكي، ومركبات الأجرة، في عام 2019، بلغ نحو 594 مليون راكب، مقارنة بنحو 589 مليون راكب في عام 2018، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة، العام الماضي، نحو 1.63 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.61 مليون راكب في عام 2018.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير: «استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بمعدل 34%، وجاءت مركبات الأجرة ثانياً بنسبة 30%، وحلت حافلات المواصلات العامة ثالثاً بنسبة 26%»، مشيراً إلى أن شهر مارس من عام 2019 سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث تم نقل أكثر من 53.28 مليون راكب، وحل شهر ديسمبر ثانياً بـ53 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في بقية الأشهر بين 52 و45 مليون راكب.

وأضاف أن عدد مستخدمي مترو دبي، بخطيه الأحمر والأخضر، بلغ 202.98 مليون راكب في عام 2019، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد، وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر في عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 12.76 مليوناً،فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد 10.6 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب، بإجمالي 9.64 ملايين راكب، تلتها محطة برج خليفة /‏‏‏‏‏‏ دبي مول بـ7.89 ملايين راكب، ثم محطة مركز دبي للسلع المتعددة بـ7.77 ملايين راكب، ومحطة مول الإمارات 7.55 ملايين راكب، ومحطة ديرة سيتي سنتر 7.42 ملايين راكب. وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة الفهيدي في المرتبة الأولى في عدد الركاب، بواقع 7.83 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ6.58 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـ5.74 ملايين راكب، ثم محطة عود ميثاء بـ4.99 ملايين راكب، ومحطة صلاح الدين بـ4.95 ملايين راكب.

Advertisements

ونقل ترام دبي العام الماضي 6.51 ملايين راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 157.1 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، العام الماضي، 14.36 مليون راكب، أما وسائل التنقل المشترك، فقد نقلت 33.24 مليون راكب العام الماضي، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، 179.86 مليون راكب.

وأكد الطاير أن زيادة نسبة الرحلات التي تكون بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من أقل من 6% عام 2006 إلى 18.1% عام 2019، بزيادة سنوية تراكمية تصل إلى نحو 8.86% سنوياً.

60 %

من الركاب تنقلوا بالمترو والحافلات.