الامارات | 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي 1115 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب على مستوى الإمارة خلال العام الماضي. واعتبر مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بمركبات خاصة ظاهرة غير حضارية، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى عدم تطابقها مع معايير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، وعدم حصول أصحابها على تراخيص لمزاولة هذه المهنة، علاوة على عدم توافر التأمين لمركباتهم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة أمن وسائل النقل بالإنابة، المقدم خالد محمد الشحي، أن عقوبة استعمال المركبة في نقل الركاب من دون ترخيص هي غرامة مالية تبلغ 3000 درهم، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.