الامارات | «الوطني للتوظيف» يطرح مئات فرص العمل أمام المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للتوظيف» يطرح مئات فرص العمل أمام المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة الـ22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020، اليوم، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة، بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويستهدف المعرض المواطنين الباحثين عن فرص عمل، وكذلك الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة، تمكنهم من معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

ويشهد المعرض، الذي تستمر فعالياته إلى الـ11 من فبراير الجاري، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، التي ستوفر المئات من فرص العمل الواعدة، فضلاً عن تقديم باقة مُتنوعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، ودعم فرص حصولهم على وظائف مناسبة، كما يعد المعرض منصة مثالية تساعد الشباب والخريجين الجدد في الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوافرة في سوق العمل، في ضوء الدعم الكبير الذي يحظى به من حكومة الشارقة ومختلف الجهات الرسمية ومجتمع الأعمال في الدولة.

وأكدت الجهات المنظمة أن الدورة الـ22 من المعرض ستشهد زيادة وتنوعاً في فرص التوظيف المقدمة التي تستشرف وظائف المستقبل، مع التركيز على تقديم فرص عمل مميزة للكوادر المواطنة، بما يتناسب مع المستوى التعليمي لهم، وتتوافق مع مهاراتهم وتطلعاتهم، وتحقق مستهدفات المحاور الثلاثة التي يتبناها المعرض، التي تركز على تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، والتدريب والتطوير المهني. ويقدم المعرض مساحة تفاعلية بين الخريجين والمؤسسات المشاركة، ما يسهم في توجيههم حول اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات السوق، وإعدادهم للحصول على وظائف في القطاع الخاص.