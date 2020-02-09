الامارات | فتح باب التسجيل في «بعثات أبوظبي» لطلبة الـ «12» والجامعات

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في «بعثات أبوظبي» لطلبة الـ «12» والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن فتح باب التسجيل في برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين لعام 2020، الذي يهدف إلى مَنح الطلبة الإماراتيين المتميزين الفرصة لمتابعة دراساتهم الجامعية في أرقى الجامعات العالمية خارج الدولة، والحصول على درجة البكالوريوس من جامعات رائدة عالمياً، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف طلبة الصف الـ12 في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الطلبة المسجلين حالياً في مرحلة البكالوريوس بالجامعات.

واشترطت الدائرة أن تتوافق التخصصات الدراسية للبعثات مع احتياجات سبعة قطاعات، تم تحديدها بناء على عملية النمو والاستدامة في إمارة أبوظبي، وتشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة الطيران، واللوجستيات، والطاقة، والدفاع، والصحة والطب، والسياحة والضيافة، مشيرة إلى أن التخصصات الدراسية ستختلف حسب احتياجات هذه القطاعات، مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً فقط، وسيتم إغلاق باب التسجيل بـالرابع من أبريل المقبل.

وحددت الدائرة تسع مزايا ومكافآت يحصل عليها الطلب عند انضمامه لبرنامج بعثات أبوظبي، تشمل تغطية الرسوم الدراسية، ومخصصاً شهرياً بمبلغ مالي قدره 16 ألفاً و250 درهماً متضمناً بدل السكن، وتغطية التكاليف التحضيرية للسفر بمبلغ مالي 44 ألف درهم (يصرف مرة واحد فقط بداية البعثة الدراسية)، ومكافآت مالية إضافية للتميز الأكاديمي، وتغطية بدل الكتب الدراسية، وتذاكر سفر سنوية، وتغطية التأمين الصحي، وتوفير فرص تدريب عملي ومهني خلال فترة البعثة الدراسية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير فرص عمل متميزة عند التخرج.

وتضمنت الشروط العامة للتقديم، أن يكون الطالب من مواطني الدولة، ومسجلاً بالصف الـ12 أو ببرنامج البكالوريوس، ولم يتجاوز عمره 24 سنة، كما يتوجب على مقدمي الطلب اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة من قبل الدائرة التعليم والمعرفة.

وشملت الشروط الخاصة بطلبة الصف 12 الراغبين في الحصول على منحة دراسية، أن يكونوا ملتحقين بإحدى مدارس أبوظبي، والحصول، على الأقل، على معدل 85% أو ما يعادله في الصف الـ11، والحصول، على الأقل، على معدل 90% أو ما يعادله في الصف الـ12، واجتياز امتحان EmSAT الرياضيات بنتيجة 1100 فما فوق، أو اختبار SAT بنتيجة 530 فما فوق، واجتياز امتحان IELTS (أكاديمي) بنتيجة 6.0 فما فوق أو امتحان TOEFL iBT بنتيجة 60، بالإضافة إلى الحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بلغة أو سنة تأسيسية) من إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 150 مؤسسة تعليمية/‏‏جامعة.

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فيما تضمنت شروط قبول الطلبة الملتحقين بالجامعة إتمام من 30 إلى 90 ساعة دراسية معتمدة في أفضل الجامعات، حسب معايير الدائرة، وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0 من 4.0 فما فوق أو ما يعادله، واجتياز امتحان IELTS (أكاديمي) بنتيجة 6.0 فما فوق أو امتحان TOEFL iBT بنتيجة 60، كما يجب أن تكون المؤسسة التعليمية (الجامعة) مصنفة على الأقل في تصنيفين من التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي.

جدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة لديها نحو 867 طالباً وطالبة مبتعثين خارج الدولة في ثماني دول، تتضمن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، واليابان، وألمانيا، وكندا وإيرلندا.

18 برنامجاً لتمكين الكوادر الوطنية

تقدم دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من البعثات الدراسية لأعداد كبيرة من الدارسين في جامعات رائدة عالمياً، وفق عدد من برامج المنح الدراسية والبعثات المتنوعة التي تصل إلى نحو 18 برنامجاً، بهدف تمكين الكوادر الوطنية من التحصيل العلمي في أرقى الجامعات.

وتشمل برامج البعثات والمنح، برنامج الطلبة المتميزين، وبرنامج الإجازات الدراسية لموظفي حكومة أبوظبي «للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه»، وبرنامج أطباء الصحة، والابتعاث لليابان لدراسة الثانوية العامة، و«منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»، والبعثة الدراسية لذوي الهمم، والدراسات العليا لغير الموظفين، وبعثة هندسة التخطيط العمراني، وبرنامج تبادل الطلاب الدولي، وبرنامج نخبة للتكنولوجيا، بالإضافة إلى برنامج متاحف المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

الشروط العامة للتقديم: أن يكون الطالب مواطناً، ومسجلاً بالصف الـ12 أو ببرنامج البكالوريوس، ولم يتجاوز 24 سنة، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة من دائرة التعليم والمعرفة.