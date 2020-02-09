الامارات | «إقامة دبي»: مستعدون لإنجاح الفعاليات كافة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي»: مستعدون لإنجاح الفعاليات كافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة وسم (# نحن __في_إقامة_دبي _ مستعدون)، الذي سيتم اعتماده ضمن كل الفعاليات التي ستشارك فيها «إقامة دبي»، ويأتي انطلاق الوسم تزامناً مع قرب إطلاق جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الـ22، التي تجسد مسيرة التميز الحكومي.

كما يأتي تزامناً مع اقتراب موعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد المري، إن إطلاق الوسم جاء ليؤكد على الاستعداد لتقديم كل ما يسهم في إنجاح جميع الأحداث والفعاليات التي تقام على مستوى الدولة وإمارة دبي. وأكد المري: «نحن مستعدون وجاهزون لإنجاح كل الأحداث، والانضمام لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي القائمة على تنظيم الفعاليات والمبادرات، لتسهيل إنجاز إجراءات العمل معاً، ما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وجعل السعادة في دبي أسلوب حياة».