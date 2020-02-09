الامارات | المنتدى الحضري العالمي ينطلق في أبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الحضري العالمي ينطلق في أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ، اليوم، في أبوظبي أعمال المنتدى الحضري العالمي العاشر، تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار»، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأقيم، أمس، حفل لرفع علمَي دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة، إيذاناً بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه «دائرة البلديات والنقل» بالشراكة مع «موئل الأمم المتحدة»، خلال الفترة من الثامن إلى 13 فبراير 2020، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك للمرة الأولى في المنطقة العربية.

حضر الاحتفال برفع العلم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ميمونة محمد شريف، ورئيس دائرة البلديات والنقل، فلاح الأحبابي، والمدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي العاشر، محمد الخضر الأحمد.

وعقدت، أمس، خمس جمعيات جلسات حوارية، تناولت قضايا محورية تهدف إلى تعزيز المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية الحضرية المستدامة، وتركزت النقاشات حول سبل ربط المدن بين الثقافة والابتكار كأداتين رئيستين لتنفيذ كل من الأجندة الحضرية الجديدة وجدول أعمال 2030، وكذلك كيف يمكن للحكومات المحلية والإقليمية تفعيل دور الثقافة في التنمية الحضرية المستدامة.