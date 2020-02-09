الامارات | محمد بن راشد يرحب بـ «حُماة الاتحاد»: تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يرحب بـ «حُماة الاتحاد»: تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، عبر صفحة سموّه على «تويتر».
وقال سموّه في تغريدته: «تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف، مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة، استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلاً بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد».
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