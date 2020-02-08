خالد بن محمد بن زايد يحضر أفراح النعيمي والمسماري في دبي

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه إبراهيم سالمين النعيمي بقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة زفاف نجله «عمر» إلى كريمة خليفة وليد المسماري.

وحضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.

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