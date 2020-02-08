تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق غدا الأحد فعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، "تحت رعاية محمد بن زايد، تنطلق غداً الأحد فعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وقامت دائرة البلديات والنقل وموئل الأمم المتحدة اليوم برفع علم دولة الامارات العربية المتحدة وعلم الأمم المتحدة إيذاناً ببدء المنتدى الذي يقام للمرة الأولى في دولة عربية".

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى، "تحت شعار (مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار)، يرسخ المنتدى مكانة أبوظبي عالمياً في ابتكار أساليب وممارسات جديدة للتفكير في مدن المستقبل، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية يشارك بها أهم خبراء البنية التحتية من حول العالم".

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في المنطقة.. انطلاق الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي بأبوظبي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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