الامارات | فرنسا تسجل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" لبريطانيين عادوا من سنغافورة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" لبريطانيين عادوا من سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بوزان، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، جميعهم من الجنسية البريطانية، لترتفع الحصيلة المسجلة في البلاد حتى الآن الى 11 حالة.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الوزارة في باريس "الحالات الخمس الجديدة سجلت أمس الجمعة، وهي لأربعة بالغين وقاصر واحد عادوا لتوهم من سنغافورة، إذ أقاموا هناك أربعة أيام 20 و 21 و 22 و 23 يناير الماضي، و هم يتلقون الرعاية الصحية الضرورية في مستشفى مدينة ليون".
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