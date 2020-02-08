فعاليات "أسبوع الابتكار" تنطلق في عجمان

انطلقت اليوم فعاليات "أسبوع الابتكار" في إمارة عجمان ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، الذي ينظم تحت شعار "الإمارات تتبتكر للاستعداد للخمسين".

وتشهد هذه الفعاليات، التي تقام في مركز شباب عجمان وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

ويهدف هذا الحدث الوطني إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشاريع المستقبلية وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة ما يعزز الجهود لجعل الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل.

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ويترجم شهر الإمارات للابتكار توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف أدوات الابتكار في تصميم رؤية مستقبلية جديدة تتبنى الابتكار منهجية متكاملة لمنظومة العمل في الدولة وثقافة يتم غرسها في الأجيال القادمة.

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يذكر أن فعاليات شهر الابتكار تنظم في 7 محطات رئيسية على مستوى الدولة، حيث بدأت في أبوظبي مطلع فبراير الجاري واستمرت حتى 7 من نفس الشهر، وتنطلق في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 إلى 14 فبراير، ومن ثم تنتقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، وتختتم الفعاليات في دبي من 22 إلى 29 فبراير.