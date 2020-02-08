الامارات | وزير العمل الفلبيني يعلن اعتذاره لحكومة دبي عن الارتباك الذي تسبب به إعلانه عن وفاة امرأة فلبينية بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل الفلبيني يعلن اعتذاره لحكومة دبي عن الارتباك الذي تسبب به إعلانه عن وفاة امرأة فلبينية بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير العمل الفلبيني اعتذاره لحكومة دبي عن الارتباك والقلق اللذين تسبب بهما إعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر". وقال موقع وزارة العمل والتوظيف الفلبينية إن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو الثالث يتقدم بالاعتذار عن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، ويشير لبيان المكتب الاعلامي الذي أشار لعدم إصابة المرأة بهذا الفيروس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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