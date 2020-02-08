الامارات | وقف احتجاجية ضد دنيا بطمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وقف احتجاجية ضد دنيا بطمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بالتنسيق مع بعض الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية في محيط المحكمة الابتدائية في مراكش، ضد المتهمين في قضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي" الذي تورط فيه اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة. وأعربت المشاركات عن رفضهن بعض التدخلات التي تجري في القضية لصالح المتهمين، بحسب مواقع إعلامية عربية، متهمات بطمة بالإساءة لسمعة المغربيات.

يذكر أن بطمة تنتظر موعد محاكمتها في 10 فبراير الجاري مع شقيقتها ابتسام، علماً أنه تم إخلاء سبيلهما بناء على قرار إطلاق سراح مشروط مقابل غرامة مالية.

