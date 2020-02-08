كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أمازون تعرض Galaxy S20 للبيع في الإمارات قبل إطلاقه الرسمي

سيقام حدث Samsung Unpacked بعد أقل من أسبوع، حيث نتوقع كشف النقاب عن تشكيلة هواتف Galaxy S20 الجديدة.

وفي الفترة التي سبقت الحدث، شاهدنا الكثير من التسريبات التي تكشف عن المواصفات الرئيسية للجهاز والاسم الجديد وبالطبع التصميم.

وكما هو الحال مع معظم عمليات إطلاق الهواتف الذكية الكبيرة، كلما اقتربنا من الحدث الكبير، زاد عدد التسريبات. وتماشياً مع هذا التقليد، أدرجت أمازون الإمارات هاتف Samsung Galaxy S20 بشكل استباقي للبيع على موقعها.

ويعرض الموقع نموذج Cloud Blue بسعر 3،112.72 درهم، أو حوالي 847 دولار أمريكي. وتشمل المواصفات المذكورة معالج Exynos 990 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت وبطارية 4000 مللي أمبير في الساعة.

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وتشرح صفحة أمازون أيضًا وجود كاميرا ثلاثية على الناحية الخلفية من الهاتف مع عدسة تليفوتوغرافية 64 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية 12 ميجابيكسل ومساحة 30X. إلى جانب التأكد على أن Galaxy S20 سيشمل Space Zoom، فقد عززت أيضًا الشائعات التي مفادها أن النموذج الأساسي سيتضمن عرضًا بتردد 120 هرتز، وهو أحد المواصفات البارزة لأجهزة S20 الجديدة من سامسونغ.

وتقول أمازون أن الهاتف غير متاح في الوقت الحالي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أنه لم يتم إطلاقه حتى الآن. وفي الوقت الحالي، سيتعين علينا الانتظار حتى 11 فبراير عندما تكشف Samsung رسميًا عن Galaxy S20، بحسب موقع androidcentral.