كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مسابقة الرجل الحديدي في دبي تم دفع المشاركين إلى أقصى الحدود في نسخة ساحرة من Ironman Dubai يوم الجمعة. وفاز البلجيكي بارت أيرنوتس بالتحدي الثلاثي في قسم الرجال في المسابقة التي أقيمت على شاطئ الجميرة بينما احتلت إيموجين سيموندس المرتبة الأولى في فئة النساء. وبلغ مجموع جوائز المسابقة 30 ألف دولار (110 آلاف درهم). وشمل التحدي سباق سباحة لمسافة 1.9 كيلومترًا بالقرب من برج العرب، تلاه مسابقة على الدراجات بطول 90 كم وانتهى التحدي بسباق جري لمسافة 21.1 كم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال. Advertisements

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