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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 8 فبراير 2020

صور مثيرة من مهرجان أضواء الشارقة

في نهاية هذا الأسبوع، تجول في الشارقة بعد حلول الظلام، وستجدها قد تحولت إلى مدينة الأنوار.

وحتى يوم السبت الموافق 15 فبراير، سيتم إضاءة المباني في جميع أنحاء إمارة الشارقة ليلًا في مهرجان الشارقة السنوي العاشر الذي يبدأ مساء الأربعاء ويستمر 11 ليلة.

ورغم أنه الحدث سيشمل جميع أنحاء المدينة، إلا أن المنظمين يقولون إن حدث العام الماضي اجتذب أكثر من 1.2 مليون زائر خلال 11 يومًا.

وتشمل المباني المشمولة بالعروض الخفيفة هذا العام بيت العدل خورفكان ومبنى كلباء بجامعة الشارقة ومسجد الشارقة ومبنى بلدية الشارقة والقصباء ومسجد النور، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وتسلط الأضواء الملونة على العديد من الأشياء المختلفة، بما في ذلك الصفحات المضيئة من القرآن والكواكب ولحظات من كتاب الأدغال وسباق الفضاء.

وتمتد العروض من الساعة 6 مساءً إلى 11 مساءً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 6 مساءً إلى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع.