شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي 1115 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب على مستوى الإمارة خلال العام الماضي 2019م .



واعتبر مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بمركبات خاصة ظاهرة غير حضارية، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية ، إضافة إلى عدم تطابقها لمعايير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، وعدم حصول أصحابها على تراخيص لمزاولة هذه المهنة علاوة على عدم توفر التأمين لمركباتهم.



وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء التصدي لعملية نقل الركاب بطريقة غير مشروعة، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي من خلال عدم استخدام مثل هذه المركبات التي تعمل بطريقة غير قانونية، لافتا إلى وجود حملات مشتركة مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، كشريك استراتيجي لضبط المخالفين .



من جانبه أوضح مدير إدارة أمن وسائل النقل بالإنابة المقدم خالد محمد الشحي، أن شرطة أبوظبي كثفت من الحملات التفتيشية للحد من مثل هذه المخالفات مما أدى الى انخفاضها بشكل كبير لعام 2019 عن الأعوام السابقة.



ولفت إلى أن عقوبة إستعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص هو غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة أبوظبي تضبط 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.