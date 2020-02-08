الامارات | استخراج 65 كيلوغرام نفايات من شاطئ الفقيت

شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 65 كيلوغرام نفايات من شاطئ الفقيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت بلدية دبا الفجيرة، متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة، من استخراج ما يقارب 65 كيلوغراماً من النفايات في حملة خاصة بنظافة شاطئ الفقيت. وتتشكل معظم النفايات المستخرجة من الفحم الأسود، ما تسبب في تشويه الشاطئ ببقع سوداء. وتضمنت النفايات أيضاً عدداً كبيراً من العبوات البلاستيكية والأكياس وعبوات الألمنيوم والزجاج وأعقاب السجائر. وأشارت مسؤول شعبة التثقيف الصحي والبيئي، سلوى خميس الهنداسي، إلى التعاون مع جهات عدة لخلق شراكة مجتمعية مستدامة تهدف إلى توعية العمال وأفراد المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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