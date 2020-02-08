الامارات | ركاب في دبي يتضررون من دخول «السكوتر» المترو

شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب في دبي يتضررون من دخول «السكوتر» المترو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا ركاب في دبي حمل بعض الأفراد «السكوتر» داخل المترو، فيما أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل المواصلات العامة تمنع عرقلة سير الركاب أو النيل من راحتهم من قبل ركاب آخرين خلال استخدامهم وسائل النقل العام، عبر حمل أغراض كبيرة، من بينها «السكوتر»، مؤكدة أن ذلك يعرِّض الركاب المتسببين في الإزعاج أو الضرر لمخالفات وغرامات مالية تبدأ بـ100 درهم، وفقاً لنوع التصرف أو الفعل الذي اقترفه الراكب. جاء ذلك في أعقاب شكوى ركاب وتخوفهم من الاصطدام بـ«السكوتر».

وأوضحت أنه يسمح لمستخدمي المترو بحمل «السكوتر» والدراجات الهوائية القابلة للطي داخل المترو خارج أوقات الذروة، بحيث يتم وضعها في الأماكن المخصصة للأمتعة، حرصاً على إسعاد المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم.

ونقلت «الإمارات اليوم» إلى الهيئة شكوى واستياء ركاب مواصلات عامة وتخوفهم من التعرض لصدمات غير مقصودة من المزلاج الكهربائي (السكوتر)، الذي يحمله ركاب على أكتافهم أثناء دخولهم بوابة الحافلة أو المترو.

وشهدت الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من الشباب على استعمال المزلاج الكهربائي (السكوتر) في الوصول إلى محطات المترو أو الحافلات.

واعتبر بعض الركاب أن حمل «السكوتر» بطريقة غير صحيحة مصدر إزعاج، وتهديد لسلامتهم، إذ يمكن أن يؤدي الاصطدام به إلى حدوث إصابات، تكون خطرة أحياناً، وهو ما اعتبرته هيئة الطرق والمواصلات خرقاً للنظم والقوانين المنظمة لسلوكيات وقواعد السلامة المتبعة عند استخدام وسائل المواصلات العامة.

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وأكدت الهيئة أنه حسب اللوائح والقوانين المعتمدة المنظمة لاستخدام المواصلات العامة، فإنه غير مسموح لمستخدمي المترو بحمل أية أغراض أو أمتعة كبيرة داخل المترو، أو أي شيء قد يسبب إزعاجاً أو عرقلة لحركة سير الركاب في المحطات وداخل المترو.

وأفادت بأنه يتم التدقيق بهذا الخصوص من قبل المفتشين الموجودين في جميع مرافق المترو والترام، كما يتم إصدار مخالفة في حال رصد أي حالة خرق للوائح، وفقاً لما هو منصوص عليه بجدول المخالفات المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يسمح بحمل أو استخدام مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين، أو تشكل خطراً على سلامتهم، كما لا يسمح باصطحاب الأمتعة الكبيرة، والمواد الخطرة، والحيوانات، داخل القطار أو الحافلة، ولا يسمح بوضع الأمتعة في الممرات، بل يجب وضعها في الأماكن المخصصة.

100

درهم مخالفة التسبّب في إزعاج مستخدمي وسائل النقل العام في دبي.