الامارات | أروقة المحاكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■أنكر آسيوي متهم بنقل مواد قابلة للاشتعال دون ترخيص عبارة عن أسطوانات غاز، أمام محكمة الجنايات في دبي، علمه بمحتوى الشحنة، لافتاً إلى أنه كان يقود السيارة حين أوقفته دورية فارتبك، وأخبر بأن شخصاً طلب منه نقل تلك السيارة مقابل 50 درهماً.
■بدلاً من حماية المكان الذي يعمل فيه ساعد حارس أمن عصابة في سرقة كبلات كهربائية من الشركة تتجاوز قيمتها 5000 درهم، لكن شاهده رجل يقطن بالمكان وأبلغ الشرطة، وأقر المتهم بجريمته في تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالته إلى محكمة الجنايات.
إعداد: محمد فودة : [email protected]
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