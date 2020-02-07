«الوطني» يشارك في «البرلماني العربي» بالأردن اليوم

أبوظبي (الاتحاد) يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين)»، الذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية –عمان اليوم السبت. ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: أحمد عبدالله محمد الشحي، وعبيد خلفان عبيد السلامي، وناصر محمد حميد اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتور عمر عبدالرحمن، الأمين العام للمجلس.

وأكد معالي رئيس المجلس الحرص على المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية، بما يحقق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها في تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، ودعم القضايا العربية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار، لا سيما القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية الأولى، وتحظى باهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويتواصل هذا النهج في ظل القيادة الرشيدة.

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