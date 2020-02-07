ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل العرس الجماعي في الهير

العين (وام) حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم في منطقة الهير في مدينة العين بمناسبة العرس الجماعي الأول لأبناء قبيلة بني كتب.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة. وأعرب العرسان وأهالي المنطقة عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حفل الزفاف ومشاركتهم أفراحهم. وتخللت حفل الاستقبال الذي حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الوزراء والمسؤولين، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.

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