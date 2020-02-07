«السلامة الغذائية»: رش الحيوانات بالمبيدات المعتمدة والآمنة مجاناً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن توفير خدمة رش الحيوانات بالمبيدات المعتمدة والآمنة لجميع العزب في إمارة أبوظبي مجاناً، إذ تبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بإمارة أبوظبي 3.5 مليون رأس، وأوصت الهيئة المربين بعدم القيام بعمليات الرش من خلال عمال العزبة أو المزرعة وتنفيذها من قبل المختصين، حيث تعتمد العملية على إجراءات فنية، مثل التركيز المناسب للمبيد واتجاه الرياح أثناء عملية الرش، وغيرها من الممارسات التي تضمن صحة الحيوان، وإتمام عملية الرش بطريقة آمنة.

وبينت أن الخدمة تأتي تعزيزاً لمنظومة الأمن الحيوي وللمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية، حيث تقدم الهيئة خدمة رش الحيوانات بالمبيدات المعتمدة والآمنة لمساعدة أصحاب الثروة الحيوانية على العناية بما يمتلكون من حلال ورعايتها، وفقاً لأفضل الممارسات.

وأشارت إلى أن خدمة الرش تتوافر لجميع العزب الموجودة في إمارة أبوظبي، والتي تشرف على خدماتها الصحية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك في شكل حملات أو بناء على طلب المربيين أنفسهم، وتلعب عملية رش الحيوانات بالمبيدات دوراً هاماً في السيطرة والتخلص من الطفيليات الخارجية للثروة الحيوانية، مثل القراد والقمل والجرب والبراغيث، والتي تمثل أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة لقطعان الماشية وتصيب الحيوان بالضعف العام، ما يقلص من إنتاجيته، ويضعف مقاومته للأمراض المعدية والمشتركة، والتي قد تؤدي إلى تهديد الصحة العامة للإنسان، وذلك لعدم إلمام مربي الماشية بالطرق المثلى لمكافحة هذه الطفيليات.

وأضافت: إن أهم الطرق المستخدمة لمكافحة الطفيليات الخارجية تشمل الرش والتغطيس، وخاصة أمراض طفيليات الدم في الثروة الحيوانية، وبعض الأمراض المشتركة، حيث تستخدم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مبيدات معتمدة من الجهات المختصة بالدولة وآمنة وصديقة للبيئة.

وتابعت: تقدم الخدمة مجاناً، ولا يحتاج سوى بطاقة الهوية كمستند حسب موقع الهيئة، حيث يجري الحصول على الخدمة من خلال تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة، سواء عبر الهاتف أو خدمة إلكترونية، وكذلك التطبيقات الذكية، ويتم تحديد موعد لزيارة الطبيب أو إحضار الحيوان للمستشفى أو العيادة، والتنسيق مع الموظف المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعملية الرش وفق الموعد المحدد للزيارة، ويتم البت في الطلب وتقديم الخدمة خلال 7 أيام عمل.