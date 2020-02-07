تخريج دورتين في «شرطة عجمان»

عجمان (وام) خرجت القيادة العامة لشرطة عجمان دورتين نظمهما معهد تدريب الشرطة.

وكانت الدورة الأولى حول «التحقيق في الجرائم المستحدثة، الاتجار بالبشر» بمشاركة 29 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، والدورة الثانية حول «المهارات السلوكية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية» بمشاركة 25 منتسباً من صف الضباط والأفراد والمدنيين من مختلف القيادات الشرطية في وزارة الداخلية.

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