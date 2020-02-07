طلبة المدارس يشاركون بحل ألغاز الجريمة

دبي (الاتحاد) شارك طالبة المدارس من زوار فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بنسخته الرابعة، في لعبة «مسرح الجريمة التفاعلي» التي نظمها مجلس علماء شرطة دبي، والهادفة إلى تحفيز الطلبة على التفكير بحل ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية وترفيهية وتوعوية.

وأكد الملازم أول مهندس سعيد الغافري، العضو في مجلس علماء شرطة دبي، أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي»، هي لعبة ينظمها المجلس لإشراك أفراد الجمهور، خاصة فئة الشباب في حل ألغاز الجرائم من خلال التعامل مع سيناريوهات علمية متعددة لها لحل جرائم السرقة أو الاختطاف أو القتل.

وبين أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» هي عبارة عن طرح جريمة أمام المشاركين وعليهم وفقاً للأدلة العلمية المنافسة فيما بينهم لحل لغزها والتعرف على هوية منفذها استناداً إلى الأدلة، مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة وطرح الاستنتاجات.

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