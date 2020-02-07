83 ألف ساعة تطوعية لأعضاء «كلنا شرطة»

جمعة النعيمي (أبوظبي) بلغ إجمالي المنتسبين لعضوية «كلنا شرطة» 3 آلاف و952 منتسباً خلال العام الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي منذ إطلاق المبادرة 54849 عضواً أسهموا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة ونشر الوعي المجتمعي والتطوعي لتحقيق الأمن والأمان.

وأشاد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، بجهود فريق مبادرة «كلنا شرطة» المتميزة خلال العام الماضي 2019 وفوزها بالجائزة الأولى عن فئة الجهات الداعمة لقضايا الشباب في برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

وأوضح أن أعضاء كلنا شرطة نظموا 299 فعالية ومبادرة في عمليات التنظيم والتنسيق من خلال أفضل الممارسات والخدمات المقدمة إلى الجمهور بمختلف فئاته و82740 ساعة تطوعية، ونشروا 13556 رسالة توعوية بأساليب مبتكرة وإبداعية تتناسب مع كل شريحة، استفاد منها 405960 مستفيداً.

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