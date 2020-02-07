ضبط سائقين متهورين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) ضبطت شرطة أبوظبي سائقي مركبتين أثناء القيادة بطريقة تعرض حياة الغير للخطر، وكادا أن يتسببا بحادث مروري مروع، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لردع السائقين الطائشين، حفاظاً على أرواح مستخدمي الطريق وممتلكاتهم.

وحذّرت من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة لبعض السائقين، والتي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين، وتهدد سلامتهم على الطريق. وشددت الرقابة من خلال الأنظمة الذكية لرصد كل من يقوم بتصرفات طائشة على الطريق، بتطبيق عقوبات مشددة على قائدي المركبات الذين يقومون بالقيادة بتهور.

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى التركيز والانتباه، وعدم استخدام الهاتف حتى لا يتشتت ذهن السائق أثناء القيادة، ما يؤدي إلى تأخر ردة الفعل في التعامل مع مفاجآت الطريق، والتسبب في الانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط السير وتجاوز الإشارة الضوئية ووقوع الحوادث.

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