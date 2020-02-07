صيانة وإغلاق جزئي على شارع «خليفة بن زايد» تجاه المرفأ

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تشهد مدينة المرفأ حالياً عدداً من الإغلاقات الجزئية على الشارع الرئيس للمدينة، وكذلك شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي مقابل مدينة المرفأ، وذلك للقيام بأعمال صيانة الطرق والمرافق الداخلية على أن يستمر الإغلاق على الطريق الدولي حتى 14 فبراير، فيما يستمر الإغلاق الجزئي في مدينة المرفأ حتى 18 فبراير الجاري.

ويتضمن الإغلاق الجزئي في مدينة المرفأ فتحة الالتفاف المزدوج بالقرب من الحديقة العامة في المدينة، وكذلك إغلاقاً جزئياً لعدد من الطرق الداخلية على أن يتم فتح دوارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية والانسيابية داخل المدينة.

كما تضمنت الإغلاقات على الطريق الدولي شارع الشيخ خليفة بن زايد مقابل المرفأ في الاتجاه من أبوظبي الى الغويفات مع استمرار الحركة دون توقف على الطريق في الاتجاهين، على أن تستمر الإغلاقات الجزئية حتى 14 فبراير الجاري.

في الوقت ذاته، تنفذ بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق التي تهدف لتعزيز منظومة الطرق الداخلية في مدينة المرفأ، وتشمل مشروع تأهيل الحواجز الخرسانية بالمدخل الغربي للمدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين أداء مكونات البنية التحتية بالشكل الذي يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في منطقة الظفرة، وتلبية لاحتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق، بالإضافة إلى تحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة.