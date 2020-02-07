«الظل الوظيفي» بالجامعة القاسمية

الشارقة (الاتحاد) اختتمت الجامعة القاسمية برنامج «الظل الوظيفي» والذي يعد من أحد وسائل التدريب والتأهيل لطلبة كلية الاتصال والذي جرى تنظيمه على مدار أسبوع بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

واشتمل برنامج الظل الوظيفي على عدد من الورش التدريبية الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من خلال ترشيح عدد من كوادر المكتب الإعلامي لتنفيذ البرنامج وتقديم ورشة بهدف إكساب الطلبة من كلية الاتصال في مختلف المجالات الخبرة العملية من خلال نقل خبرات المحاضرين المتخصصين من مختلف القطاعات الإعلامية العاملة في المكتب الإعلامي للطلبة.

وتفاعل أكثر من 170 طالباً وطالبة من طلبة كلية الاتصال والحضور مع محاور الورش والتي قدمت بشكل يحاكي برامج التدريب العملية والتي يقوم بموجبه الإعلامي المتخصص بتقديم خبراته وممارسته كمؤهل ومتخصص من ذوي كفاءة عالية كظل للطالب المشارك خلال محاكاة أعماله الإعلامية اليومية ونقلها لهم.

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