6.4 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» لعلاج 662 مريضاً

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية بيت الخير في دبي، أن 662 شخصاً استفادوا من مشروع علاج للمرضى المقيمين، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و481 ألف درهم خلال العام الماضي، بزيادة قدرها نحو مليون درهم عن إنفاق المشروع عام 2018.

وأكدت الجمعية أن المشروع تمكن من مساعدة المرضى المحتاجين، وتيسير مصاريف العلاج عليهم، ودعم العمليات الجراحية لعدد منهم، وتوفير أجهزة طبية خاصة بالمصابين بأمراض مزمنة كالسكري والضغط.

وقال سعيد المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، لـ «الاتحاد»: وفر مشروع «علاج» الاحتياجات الطارئة للأسر والحالات المريضة وغير القادرة، وتتوزع الحالات المستفيدة والمبلغ المنفق، تحت 3 محاور رئيسة، هي 610 حالات بتكلفة قاربت 5 ملايين درهم.

وأضاف:«أيضاً هناك 51 مريضاً تم مساعدتهم من خلال برنامج «فزعة» لمساعدات الحالات الطارئة، وبلغت تكلفته قرابة 1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى حالة واحدة تم مساعدتها عبر برنامج إمارات الخير الإذاعي، بمبلغ 59 ألف درهم».

وأكد المزروعي، تكفل مشروع «علاج» بكل ما يحتاجه المرضى، ابتداءً بمصاريف العلاج وانتهاءً بالعمليات الجراحية، وتركز الجمعية على علاج المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأشار المزروعي، إلى أن احتياجات المرضى متنوعة، فبعضهم تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وآخرون تم توفير الرعاية الطبية والعلاج، لافتاً إلى أن المستفيدين من مشروع «علاج» هم من المقيمين بالدولة غير القادرين على دفع تكاليف العلاج، أو الذين لا يغطي التأمين الصحي مرضهم، فنوفر لهم كل أسباب الرعاية الأساسية الممكنة.

وذكر، أن الجمعية تقدم المساعدة بالاعتماد على التبرعات والصدقات التي تصب في هذه الفئة، وهي مبالغ غير كافية حالياً، إذ إن أعداد الحالات المرضية في ازدياد وتكاليفها عالية جداً، وفي ارتفاع مستمر.

ونوه نائب مدير عام جمعية بيت الخير، بالدور المهم الذي يقوم به مشروع «علاج» لدعم وإعانة المرضى المعسرين، والتخفيف عن كاهلهم أعباء وتكلفة العلاج، لتوفير فرص الشفاء لهم بعيداً عن الضغوط النفسية الناجمة عن ظروفهم المالية الصعبة.

وأوضح أن الجمعية عقدت مجموعة من الاتفاقات مع جهات صحية، لمساعدة المرضى المحتاجين، وتسهيل عملية العلاج عليهم، وتوفير أجهزة طبية خاصة غير متوافرة لديهم.

ولفت إلى أن الجمعية تحصل على تخفيض يتراوح بين 20 و40% من التكلفة الإجمالية للحالة، لافتاً إلى أن الجمعية يمكن أن توقع مزيد من الاتفاقيات إذا اقتضت الضرورة خلال الفترة المقبلة.

وعن أهم أنواع أمراض الحالات المستفيدة، قال المزروعي، إن الحالات متنوعة لمصابين بأمراض مزمنة، مثل عمليات القلب المفتوح أو القسطرة وانسداد الشرايين وزراعة النخاع العظمي وجراحات آلام المفاصل.

وأفاد بأن المعاقين أو الذين تعرضوا لحوادث مرورية أو السقوط من أماكن مرتفعة، يستفيدون من مشروع «علاج»، حيث تتكفل الجمعية بإعادة تأهيلهم وتقديم العلاج الطبيعي اللازم لذلك، بالإضافة إلى تحمل تكاليف علاج الشبكية لمرضى العيون الذين ليس لديهم تغطية تأمينية.