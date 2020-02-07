«بلدية دبا الحصن» تنظم ملتقى الموظفين

دبا الحصن (الاتحاد) أقامت بلدية مدينة دبا الحصن الملتقى السنوي «الثاني عشر» لموظفيها، بالمدينة الفاضلة، ضمن سعيها الدائم لتعزيز روح التعاون وخلق بيئة اجتماعية جاذبية بين موظفيها، بعيداً عن روتين العمل اليومي، وذلك للعمل تحت مظلة الفريق الواحد، ولتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين الموظفين والإدارة.

واشتملت فعاليات الملتقى السنوي الذي يتضمن العديد من الفقرات، في أجواء من الألفة والمودة والمحبة بين الموظفين، على العديد من الأنشطة والفعاليات الحيوية من بينها مسابقات شعبية وتقليدية ورياضية واجتماعية، وسحوبات جوائز قيمة.

وأكد طالب عبد الله بن صفر، مدير بلدية دبا الحصن «أن الملتقى الذي تنظمه البلدية ينمي العلاقات الاجتماعية بين الموظفين خارج روتين العمل اليومي، ويجعلهم أسرة واحدة تعزز التآلف والمحبة، تأكيداً لأهداف البلدية الرامية إلى تعزيز التواصل الدائم بين موظفيها، ولتوطيد العلاقات وتقوية التعاون بينهم».

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