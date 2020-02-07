7897 خدمة عزاء نظمتها «ضواحي وقرى» الشارقة

الشارقة (الاتحاد) نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة 1444خدمة تنظيم عزاء للأهالي بمختلف مدن ومناطق الإمارة خلال عام 2019م، من خلال ترتيب المجالس بـ 59 مرة، شملت توفير 595 خدمة ضيافة و312 خدمة لوحة إرشادية للعزاء، و537 خيمة عزاء، استفاد منها 582 أسرة.

وأفاد تقرير للدائرة، بأنها باشرت متابعة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة -حفظه الله ورعاه- في مواصلة جهدها لمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة.

وتقوم دائرة شؤون الضواحي والقرى في حال وفاة أحد المواطنين، بطلب من ذويهم بحجز أحد مجالس الضواحي المتوافرة في الإمارة،

وبتجهيز خيمة عزاء للرجال أو النساء حسب رغبة ذوي المتوفين، بالإضافة إلى تقديم خدمة الضيافة وتوفير اللوحات الإرشادية للعزاء، وذلك بشكل مجاني لمدة ثلاثة أيام.

وأشار التقرير بأن عدد خدماتها التي جرى تقديمها للأهالي بلغ 7,897 خدمة عزاء منذ بدء تقديم هذه الخدمة عام 2012.

وأفاد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بأن الدائرة دأبت على تقديم مختلف أوجه المتابعة لأسر المتوفين، وإقامة العزاء وتفعيل مجالس الضواحي والقرى لاستقبال حالات العزاء، وكذلك تم عمل لوحات إرشادية خاصة بالعزاء، لافتاً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تشكل اهتماماً كبيراً من سموه للأسر في سبيل الوقوف بجانبها خلال فترة العزاء، انطلاقاً من التراحم والإحسان، علاوة على تخفيف الأعباء المالية عنها.

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