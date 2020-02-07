«سمارت باس» لإصدار تصاريح الإعلانات والمعارض إلكترونياً

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنه أصبح بالإمكان استخراج تصاريح الإعلانات والمعارض إلكترونياً من خلال نظام «سمارت باس».

وبينت البلدية أن صلاحية التصاريح تنتهي في التواريخ المحددة، وتكون مدة التصريح شهراً واحداً فقط.

وأوضحت البلدية أن استخراج تصاريح الإعلانات والمعارض إلكترونياً من خلال نظام السمارت باس، يفيد في سرعة إنجاز المعاملات، وحماية حقوق جميع الأطراف العقارية، وضمان تسهيل الإجراءات التي يحتاجها المتعامل، وتوفير الوقت والجهد.

وأهابت البلدية بالمستثمرين، قبل شراء أي عقار، التأكد من عدة نقاط وأبرزها، معرفة إن كان المشروع مسجلاً لدى البلدية، وما نسبة إنجاز المشروع، وهل يوجد حساب ضمان للمشروع، وما هو رقم الحساب وأمين الحساب، والتأكد إن كان المطور العقاري مسجلاً لدى البلدية، وهل هو مالك الأرض، أم توجد اتفاقية تطوير بين المالك والمطور، والتأكد من بلدية مدينة أبوظبي بالسماح للمطور بالبيع على الخريطة.

وبينت أن أي مطور يعتزم بيع وحدات معروضة على المخطط في مشروع محدد، مطالب بفتح حساب ضمان للمشروع.

وأفادت البلدية بأن خدمة بيع وشراء العقارات أصبح إلكترونياً، ويكون ذلك باتباع خمس خطوات تتمثل في إدخال المعلومات، واختيار العقار المطلوب، وإضافة البيانات الخاصة به، والتدقيق الذكي من قبل النظام الرقمي للبلدية، الاستجابة لرسالة البلدية بدفع الرسوم إلكترونياً، وأخيراً تسلم عقد البيع أو الشراء من البلدية.