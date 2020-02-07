16 حديقة وممشيان لأصحاب الهمم في العين بتكلفة 37 مليون درهم

عمر الحلاوي (العين)

تنفذ بلدية مدينة العين مشروع إنجاز حدائق صديقة لأصحاب الهمم في مناطق متفرقة بمدينة العين بتكلفة 37 مليون درهم، ويضم المشروع 16 حديقة وممشيين، وهو مشروع نتاج الملتقيات السكانية السنوية بالإضافة إلى الملتقيات مع أصحاب الهمم وذويهم.

ويستمر تنفيذ المشروع عاماً ونصف والعام، ويشمل 4 حدائق في القطاع الشرقي، و4 حدائق في وسط المدينة، و3 حدائق وممشيين في القطاع الجنوبي، و3 حدائق في القطاع الشمالي وفي القطاع الغربي حديقتين، حيث صممت 3 أنواع من الحدائق لأصحاب الهمم، وتضم حديقة تسمى الأمل، وصممت على شكل كلمة الأمل، وحديقة تسمى همة، وتصميم 14 حديقة تسمى المتماثلة، وذلك لتشابهها.

ولفت المهندس سيف علي سويدان الكعبي مدير مشروع حدائق أصحاب الهمم إلى أن الأعمال الإنشائية في حديقة «المتماثلة» بالقطاع الشرقي بمنطقة الصاروج تبدأ الأسبوع المقبل كأول حديقة، وذلك بعد اكتمال واستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات الإدارية المطلوبة من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن أسماء الحدائق تعتبر ذات قيمة معرفية ومعنوية تتعلق بالتصاميم، حيث سميت حديقة «الأمل» لمعنى كلمة الأمل في حياتنا، وما تحمله من مقومات النجاح.

وصممت حديقة الأمل على شكل كلمة أمل باللغة العربية، فكل من يرى الحديقة من أعلى يشاهد تشكل الاسم، بالإضافة إلى أنه تم حفر كلمة الأمل على الأسوار المعدنية للحديقة، أما حديقة «همة» فقد صممت على شكل كلمة همة أيضاً، وبحسب موقع وأبعاد القسيمة فقد كان التصميم على شكل ممشى يخدم ويربط المنطقة السكنية ببعضها، ويحتوي على ألعاب ومناطق استثمار.

ويبلغ عدد الحدائق «المتماثلة» نحو 14 حديقة وسميت كذلك لتشابهها جميعا في نفس التصميم والقياسات والمساحة وحتى أنواع الألعاب.

وصممت البلدية حديقة واحدة بشكل كلمة الأمل، والتي سيتم إنشاؤها في منطقة الظاهر وتبلغ مساحتها 8100 متر مربع، وتشتمل على منطقة ألعاب مائية، ومنطقة ألعاب للفئة العمرية من عامين إلى 9 أعوام، ومنطقة ألعاب للأعمار من 10 أعوام إلى 20 عاما، واستراحات وجلسات، ومكاتب استعلامات، وخدمات مختلفة، وأماكن مجهزة للاستثمار مثل «الكوفي شوب»، منطقة ألعاب رمال البحر، ومماش مخصصة لأصحاب الهمم مصممة بطريقة يستطيع أصحاب الهمم الاعتماد على أنفسهم من خلال مكونات المماشي المتنوعة التي تخدمهم مثل الأرضيات المطاطية وأرضيات باسكو بسماكات مختلفة وألوان مختلفة سهلة الانسيابية والحركة تخدمهم للانتقال من منطقة لأخرى داخل الحديقة، بالإضافة إلى حمامات، ألعاب لياقة بدنية، وغيرها.

جهزت البلدية مساحات للاستثمار الهدف منها توفير أماكن استثمار لأصحاب الهمم وغيرهم من الأشخاص الذين يودون الاستثمار،وصممت البلدية حديقة همة في منطقة الطوية، وتقدر مساحتها بـ 3600 متر مربع، وتشتمل على نفس المكونات المتوافرة في حديقة الأمل.

وتنفذ أول حديقة من مجموعة الحدائق المتماثلة البالغ عددها 14 حديقة في الشبحات بمنطقة الصاروج، وتبلغ مساحتها نحو 3 آلاف متر مربع، وتبدأ الأعمال الإنشائية الأسبوع المقبل، وعند الانتهاء منها يتم الانتقال إلى الحديقة التي تليها وبنفس التصميم حتى اكتمال 14 حديقة متماثلة، وحسب الجدول الزمني تنجز الحديقة الأولى بعد 3 أشهر في منتصف أبريل المقبل، ويشتمل عقد حدائق المتماثلة على إنشاء 16 حديقة وممشيين، وينفذ عبر شركة إماراتية وطنية «الدرمكي»، وتشتمل الحدائق المتماثلة على منطقة ألعاب، واستراحات وغيرها. وقال المهندس سيف علي سويدان الكعبي، مدير مشروع حدائق أصحاب الهمم: إن اختيار الألعاب يتم عن طريق فريق متخصص في البلية، بحيث تكون هذه الألعاب سهلة الاستخدام من قبل أصحاب الهمم وغيرهم.