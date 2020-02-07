متطوعو «الإمارات للألمنيوم» ينظفون شاطئ الطويلة

أبوظبي (وام) شارك 50 متطوعاً من فريق الخدمة المجتمعية بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في حملة تنظيف شاطئ الطويلة، تمهيداً لتعشيش سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض. ومنذ عام 2011، قامت نحو 100 من سلاحف منقار الصقر بوضع بيضها على شاطئ موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة، ما أدى إلى تفقيس نحو 7000 سلحفاة صغيرة خلال تلك الفترة.

ويعتبر شاطئ الطويلة غير مستخدم من قبل العموم، إلا أنه خلال العقد الماضي وحده استطاع موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جمع نحو 60 ألف كيلوجرام من النفايات التي تجرفها مياه البحر إلى الشاطئ.

ويأتي الحفاظ على نظافة الشاطئ ضمن التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بخطة عمل التنوع البيولوجي التي تؤكد جهودها في الحفاظ على البيئة الطبيعية حول موقعها في الطويلة. وتعد حماية التنوع البيولوجي إحدى الجوانب المهمة للاستدامة، التي يعتمدها موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ضمن التزامه بمعايير «مبادرة رعاية الألمنيوم».

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