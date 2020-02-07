«العالمي لمنظمات الأمراض غير المعدية» ينطلق بالشارقة غداً

الشارقة(الاتحاد) تنطلق غداً فعاليات الدورة الثالثة من «المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية» 2020 بالشارقة، وتستمر من 9 إلى 11 فبراير 2020، بتنظيم وإشراف «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، بالتعاون مع «تحالف منظمات الأمراض غير المعدية».

ويُنظّم المنتدى على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسسة لـ«جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال.

وتشهد مراسم افتتاح المنتدى كلمات يلقيها كلٌّ من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، وسوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، والسير تود هاربر، الرئيس التنفيذي لـ«مجلس السرطان في فيكتوريا» بأستراليا ورئيس «تحالف الأمراض غير المعدية»، وكاتي داين، المدير التنفيذي لـ«تحالف الأمراض غير المعدية».

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