شما بنت محمد: «التربية الأخلاقية» ترسخ الإنسانية لدى الطلبة

العين (وام)

التقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مجالس أولياء الأمور، وممثلين من إدارات مدارس مكتب العين التعليمي وتوجيه الخدمة الاجتماعية، ومعلمات التربية الأخلاقية والأخصائيات في المدارس، وذلك بمقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، لمناقشة موضوع «العلاقة التشاركية بين إدارات المدارس وأولياء الأمور، وكيفية دعم مادة التربية الأخلاقية، وأثر الأجهزة الذكية على الأجيال».

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عن مبادرة «خلق» التي أطلقتها في عام 2019، دعماً وتعزيزاً وتمكيناً لبرنامج التربية الأخلاقية الذي أطلق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت: إن البرنامج الذي يشرف عليه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، يستهدف تنمية قدرات الشباب من مختلف الجنسيات والأعمار في الدولة تعزيز معرفتهم بالمبادئ والقيم العالمية التي تعكس التجارب المشتركة للإنسانية، ويتمحور حول تطوير السمات الفردية، وترسيخ المبادئ الإنسانية، ومساعدتهم على التعبير عن أفكارهم وبناء الشعور الفردي بالأخلاق، ولتعزيز قيم الاحترام المتبادل بين الطلبة، وتقبل الاختلاف مع الآخر، والتركيز على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه كل شخص في الآخر، وفي العالم من حوله.